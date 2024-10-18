Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n200353-nas-jdet-ochen-tyajelaya-zima-bayden-o-voyne-v-ukraine.html

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Країни НАТО повинні продовжувати підтримку України «доти, доки Україна не здобуде справедливого і сталого миру».

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Про це сьогодні, 18 жовтня, під час прощального візиту до Німеччини заявив президент США Джо Байден, повідомляє видання Barron’s.

Зазначається, що Байден засудив «жорстокий напад путіна на Україну» і сказав, що «НАТО залишається сильним і більш згуртованим, ніж будь-коли».

Ми прямуємо до дуже важкої зими. Ми не можемо опустити руки, — додав він.

Це останній візит Байдена на посту президента США до Європи.

5 листопаді у США відбудуться чергові президентські вибори, у який він не бере участі, знявши свою кандидатуру на користь чинного віце-президента Камали Харріс.

Джерело: Barron’s