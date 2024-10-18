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Джо Байден, фото: Gage Skidmore
Нас чекає дуже важка зима — Байден про війну в Україніhttps://racurs.ua/ua/n200353-nas-chekaie-duje-vajka-zyma-bayden-pro-viynu-v-ukrayini.htmlРакурс
Країни НАТО повинні продовжувати підтримку України «доти, доки Україна не здобуде справедливого і сталого миру».
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Про це сьогодні, 18 жовтня, під час прощального візиту до Німеччини заявив президент США Джо Байден, повідомляє видання Barron’s.
Зазначається, що Байден засудив «жорстокий напад путіна на Україну» і сказав, що «НАТО залишається сильним і більш згуртованим, ніж будь-коли».
Ми прямуємо до дуже важкої зими. Ми не можемо опустити руки, — додав він.
Це останній візит Байдена на посту президента США до Європи.
5 листопаді у США відбудуться чергові президентські вибори, у який він не бере участі, знявши свою кандидатуру на користь чинного віце-президента Камали Харріс.
Джерело: Barron’s
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