Камала Гарріс дала інтерв'ю лояльному до республіканців телеканалу Fox News

https://racurs.ua/ua/n200315-kamala-garris-dala-interv-u-loyalnomu-do-respublikanciv-kanalu-fox-news.html

Ракурс

Камала Гарріс, кандидатка від Демпартії США, дала інтерв’ю лояльному до республіканців телеканалу Fox News.

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Гарріс в інтерв’ю консервативному телеканалу намагалася достукатися до виборців-республіканців. Але розмова Бретом Байєром вийшла досить напруженою.

Зокрема, Гарріс неодноразово просила його дати їй закінчити відповідь, коли ведучий перебивав її і ставив нові питання.

На відміну від інших інтерв’ю, тут віце-президенту ставили більше гострих питань. Здебільшого на тему того, що саме Гарріс та Байден відповідальні за проблеми, що склалися у США за останні роки.

У відповідь Камала відповідала, що вона «не буде продовженням президентства Джо Байдена».

Моє президентство не буде продовженням президентства Джо Байдена, і, як і кожен новий президент, який вступає на посаду, я привнесу свій життєвий досвід, свій професійний досвід, а також нові та нові ідеї. Я уявляю нове покоління лідерів, — відповів Харріс.

Ведучий їй заперечив:

Ви були віце-президентом протягом трьох з половиною років, тож від чого ви перевертаєте сторінку?" (натякаючи на слоган передвиборчої кампанії Гарріс, який закликає «перевернути сторінку»).

Віце-президент на це відповіла, що потрібно «перевернути сторінку минулого десятиліття, протягом якого ми були обтяжені риторикою, яка походить від Дональда Трампа».

Представники штабу Трампа назвали інтерв’ю Харріс Fox News катастрофою.

Камала була зла, зайняла оборонну позицію і знову відмовилася від будь-якої відповідальності за проблеми, з якими стикаються американці, — заявила прес-секретар Трампа Керолайн Лівітт.

Близький до демократів телеканал CNN назвав інтерв’ю «запеклою сутичкою», оскільки Харріс «наважилася увійти в лігво консервативних ЗМІ».