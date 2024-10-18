Украина вернула тела 501 павшего защитника. Фото: Координационный штаб

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Ракурс

В Україну повернули 501 полеглого оборонця.

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За результатами репатріаційних заходів вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Ще повернули 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Також вдалося репатріювати шість тіл загиблих героїв на Вугледарському напрямку, чотирьох полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, сім тіл оборонців, що загинули на Луганському напрямку. Крім того, повернули одне тіло з моргу на території росії.

Полеглих героїв повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з об'єднаним центром СБУ, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗСУ, Держслужби з надзвичайних ситуацій, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

У Координаційному штабі окремо подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Зазначається, що ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених держустанов. А представники правоохоронних органів та судмедексперти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для поховання.

Нагадаємо, 2 серпня в Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців. На Батьківщину вдалося повернули тіла загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території росії.