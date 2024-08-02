Україна повернула додому тіла ще 250 загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

https://racurs.ua/ua/n197900-ukrayina-povernula-dodomu-tila-sche-250-zagyblyh-viyskovyh.html

Ракурс

В Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців.

.

У п’ятницю, 2 серпня, на Батьківщину вдалося повернули тіла загиблих військових з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території росії. Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у Telegram.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій й відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Тіла та останки загиблих героїв перевезуть до визначених держустанов. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи полеглих. Після ідентифікації їх передадуть рідним для гідного поховання.

Нагадаємо, 25 червня між Україною та росією відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися 90 українських захисників, таку ж кількість окупантів відправили в рф. Посередником при обміні виступили Об'єднані Арабські Емірати.