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Ракурс
Україна та росія здійснили великий обмін полоненими

Україна та росія здійснили великий обмін полоненими

25 чер 2024, 21:30
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25 червня відбувся обмін військовополоненими.


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Додому повернулися 90 українських захисників.

Таку ж кількість окупантів було відправлено на росію.

Посередником при обміні виступили ОАЕ, пише ЗН.

На момент написання новини Україна не повідомляла про обмін.

31 травня вперше з лютого Україна повернула з полону 71 військового і чотирьох цивільних

Україна та росія провели новий обмін військовополоненими у форматі «75 на 75». Окрім військових, до України повернулися чотири цивільні жінки.

Джерело: Ракурс


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