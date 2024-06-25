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Україна та росія здійснили великий обмін полоненими
Україна та росія здійснили великий обмін полоненимиhttps://racurs.ua/ua/n196682-ukrayina-ta-rosiya-zdiysnyly-velykyy-obmin-polonenymy.htmlРакурс
25 червня відбувся обмін військовополоненими.
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Додому повернулися 90 українських захисників.
Таку ж кількість окупантів було відправлено на росію.
Посередником при обміні виступили ОАЕ, пише ЗН.
На момент написання новини Україна не повідомляла про обмін.
31 травня вперше з лютого Україна повернула з полону 71 військового і чотирьох цивільних
Україна та росія провели новий обмін військовополоненими у форматі «75 на 75». Окрім військових, до України повернулися чотири цивільні жінки.