Украина и россия совершили большой обмен пленными

https://racurs.ua/n196682-ukraina-i-rossiya-sovershili-bolshoy-obmen-plennymi.html

Ракурс

25 червня відбувся обмін військовополоненими.

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Додому повернулися 90 українських захисників.

Таку ж кількість окупантів було відправлено на росію.

Посередником при обміні виступили ОАЕ, пише ЗН.

На момент написання новини Україна не повідомляла про обмін.

31 травня вперше з лютого Україна повернула з полону 71 військового і чотирьох цивільних

Україна та росія провели новий обмін військовополоненими у форматі «75 на 75». Окрім військових, до України повернулися чотири цивільні жінки.