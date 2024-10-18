ГУР атаковало спутниковую связь в россии. Фото:

https://racurs.ua/n200358-gur-atakovalo-sputnikovuu-svyaz-v-rossii.html

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Головне управління розвідки атакувало супутниковий звʼязок у росії.

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Кіберкорпус воєнної розвідки України здійснив атаку на IT-інфраструктуру національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку «Морсвязьспутник». Також було завдано удару по російській державній системі контролю руху морського транспорту. Про це повідомило видання «Бабель» із посиланням на джерела в розвідці.

Також хакери атакували транспортно-логістичну компанію Fesco, підприємства «Росморпорт» та «Росморречпорт».

У ГУР стверджують, що внаслідок DDOS-атаки сталися системні збої в доступі до веб-сайтів та електронних ресурсів вищевказаних компаній. А російський супутниковий звʼязок, який використовується для моніторингу та контролю за рухом морського транспорту, зараз працює нестабільно.

Нагадаємо, 11 жовтня фахівці Головного управління розвідки МОУ здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі Північно-Кавказького федерального університету, який готує операторів БпЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для Збройних сил рф.

Джерело: «Бабель»