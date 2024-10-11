Хакери ГУР атакували російські військові інститути. Фото:

https://racurs.ua/ua/n200137-hakery-gur-atakuvaly-instytuty-z-pidgotovky-okupantiv-u-rosiyi.html

Ракурс

ГУР атакувало військові інститути російської федерації.

.

Фахівці Головного управління розвідки МОУ здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі Північно-Кавказького федерального університету, який готує операторів БпЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для Збройних сил рф. Про це 11 жовтня повідомило «Суспільне» із посиланням на джерело у воєнній розвідці.

Зазначається, що внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкта, знищені цільові ресурси противника (веб-сайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів. Кіберфахівці атакували 11 веб-сайтів, понад 7 тис. службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ.

Також, для прикриття основного напрямку атаки, на уражених сайтах ГУРівці опубліковали агітаційну листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, у вересні ГУР здійснило успішну операцію проти російського федерального посвідчувального центру «Основаніє". Ця компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних на росії.

Джерело: «Суспільне»