Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Автомобиль с взорвали в центре Луганска. Скриншот с видео

Авто с майором рф взорвали в центре оккупированного Луганска (ВИДЕО)

18 окт 2024, 18:18
999

Вибухи прогримів у тимчасово окупованому Луганську у п’ятницю, 18 жовтня.


.

Внаслідок вибуху в центрі міста було пошкоджено УАЗ та легковий автомобіль. В позашляховику, за непідтвердженими даними, могли перебувати російські загарбники. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.

Представники Слідчого комітету рф заявили, що внаслідок вибуху загинув чоловік та постраждала жінка.

Водночас спікер загону «Південь» Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив у Telegram, що в Луганську ліквідували російського майора Дмитра Первуху, який був начальником штабу по службі військ та безпеки військової служби в/ч 53847.

Нагадаємо, 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, у якому перебував «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий. Цей колаборант був причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров