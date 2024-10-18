Автомобиль с взорвали в центре Луганска. Скриншот с видео

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Ракурс

Вибухи прогримів у тимчасово окупованому Луганську у п’ятницю, 18 жовтня.

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Внаслідок вибуху в центрі міста було пошкоджено УАЗ та легковий автомобіль. В позашляховику, за непідтвердженими даними, могли перебувати російські загарбники. Про це повідомив російський Telegram-канал Astra.

Представники Слідчого комітету рф заявили, що внаслідок вибуху загинув чоловік та постраждала жінка.

Водночас спікер загону «Південь» Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив у Telegram, що в Луганську ліквідували російського майора Дмитра Первуху, який був начальником штабу по службі військ та безпеки військової служби в/ч 53847.

Нагадаємо, 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області вибухнув автомобіль, у якому перебував «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий. Цей колаборант був причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.