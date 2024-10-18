ГУР зачистило от оккупантов Кругляковку. Фото: Генштаб

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Українські захисники звільнили та зачистили від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району Харківської області.

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Операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року. Працювали бійці підрозділу «Братство» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Про це Головне управління розвідки 18 жовтня повідомило у Facebook.

Бійці розповіли, що росіяни чинили опір й намагалися контратакувати, але зазнали поразки. Ворожий штурм був відбитий, а далі ГУРіввці витискати противника.

У Кругляківці загарбники втратили понад взвод піхоти, який знищували у ближніх боях. Крім того, деяких окупантів також взяли у полон. Завдяки цьому вдалося отримати важливі розвідувальні дані.

Ворога вибили з населеного пункту, а шляхи пересування окупантів заміновали.

Нагадаємо, 24 вересня ГУР провело операцію, внаслідок якої російських окупантів вдалося вибити з усіх будівель агрегатного заводу у Вовчанську. Бійці Головного управління розвідки здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій.

Також стало відомо, що голова ГУР Міноборони Кирило Буданов брав участь у звільненні агрегатного заводу у Вовчанську.