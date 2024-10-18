Десантники ВСУ уничтожили три БТРа. Скриншот с видео

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Українські десантники знищили російську бронетехніку та піхоту в Курській області.

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Днями на Курському напрямку відбувся кількагодинний бій поліських десантників з російськими морськими піхотинцями. Було знищено близько 30-ти росіян та три бронетранспортери. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило у Facebook.

Спочатку український FPV-дрон пошкодив перший БТР противника, після чого танк 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка розніс техніку загарбників «на атоми».

Другий російський бронетранспортер знищив оператор протитанкового ракетного комплексу Javelin. Бойова одиниця рф була спалена одним пострілом.

А третій ворожий БТР розлетівся на друзки, наїхавши на міну, яку приготовали на його дорозі сапери-десантники.

Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ продовжують на території Курської області рф доводити свою ратну перевагу над військовими злочинцями зі 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, — зазначили в ДШВ.

Нагадаємо, днями таврійські десантники 79-ї бригади відбили масовану російську атаку на Курахівському напрямку. Українські воїни, відбиваючи атаку, спалили сім бронемашин з піхотою та один танк. Інший танк був підбитий. Загинули 33 окупанти, така ж кількість росіян дістала поранення.