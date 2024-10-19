Силы ПВО сбили 42 «Шахеда», а 46 были локационно потеряны. Фото: Генштаб

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Ракурс

Масовану атаку з повітря відбивали українські захисники неба.

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У ніч на 19 жовтня 2024 року загарбники завдали удару по Україні керованими авіаційним ракетами з акваторії Чорного моря. А ударні БпЛА типу Shahed та дрони невстановленого типу противник запускав з російських Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України 19 жовтня повідомили в Telegram.

Українські радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід понад 100 повітряних цілей: до 98-ти ворожих безпілотників та шість КАР Х-59/69.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 12.00 вдалося збити чотири Х-59/69 та 42 дрони. ППО працювала в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

Ще 43 ворожих безпілотники були локаційно втрачені. Інформація щодо збиття чи падіння уточнюється та оновлюється.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч на 18 жовтня здійснили атаку по Україні ударними безпілотниками типу «Шахед» та дронами невстановленого типу. Протиповітряна оборона знищила 80 ударних БпЛА.