Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану нічну атаку безпілотниками, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

80 ударних безпілотників збили сили ППО України в ніч на 18 жовтня (ІНФОГРАФІКА)

18 жов 2024, 10:01
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 жовтня (20.00 17 жовтня) здійснили атаку по Україні ударними безпілотниками типу «Шахед» та дронами невстановленого типу.


.

Запуски здійснювалися з районів російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників, — вказано в повідомленні. — Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Зазначається, що:

  • в результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях;
  • 44 російські безпілотники локаційно втрачено;
  • два безпілотники полетіли в Білорусь;
  • до 10 ворожих безпілотників — у повітряному просторі центральних областей України. Бойова робота триває.

Рашисти здійснили чергову масовану нічну атаку безпілотниками, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів