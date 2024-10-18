Рашисты совершили очередную массированную ночную атаку беспилотниками, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ

https://racurs.ua/n200345-80-udarnyh-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-18-oktyabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 жовтня (20.00 17 жовтня) здійснили атаку по Україні ударними безпілотниками типу «Шахед» та дронами невстановленого типу.

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Запуски здійснювалися з районів російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників, — вказано в повідомленні. — Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Зазначається, що: