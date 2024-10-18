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Рашисты совершили очередную массированную ночную атаку беспилотниками, инфографика: Командование Воздушных сил ВСУ

80 ударных беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 18 октября (ИНФОГРАФИКА)

18 окт 2024, 10:01
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 жовтня (20.00 17 жовтня) здійснили атаку по Україні ударними безпілотниками типу «Шахед» та дронами невстановленого типу.


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Запуски здійснювалися з районів російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників, — вказано в повідомленні. — Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Зазначається, що:

  • в результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській та Вінницькій областях;
  • 44 російські безпілотники локаційно втрачено;
  • два безпілотники полетіли в Білорусь;
  • до 10 ворожих безпілотників — у повітряному просторі центральних областей України. Бойова робота триває.

Рашисти здійснили чергову масовану нічну атаку безпілотниками, інфографіка: Командування Повітряних сил ЗСУ

Источник: Ракурс


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