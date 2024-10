В Конгрессе требуют жесткой реакции Байдена на участие войск Ким Чен Ына в войне против Украины

Чому адміністрація Байдена-Гарріс не змогла поінформувати Конгрес про направлення північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді, і що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО, — написав він.

Why has the Biden-Harris Administration failed to actively brief Congress about the movement of North Korean troops into Russia?



Today, I sent a letter to President Biden demanding that his administration give @HouseIntel answers and that the use of North Korean troops against… pic.twitter.com/7wKUHj6iWj

— US Rep. Mike Turner (@RepMikeTurner) October 18, 2024