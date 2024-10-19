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Ракурс
В Конгрессе требуют жесткой реакции Байдена на участие войск Ким Чен Ина в войне против Украины

В Конгрессе требуют жесткой реакции Байдена на участие войск Ким Чен Ына в войне против Украины

19 окт 2024, 20:56
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У Конгресі вимагають від президента США Джо Байдена реакції на участь військ КНДР у війні проти України.


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Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вимагає від Білого дому «негайного» брифінгу на тлі повідомлень про те, що війська Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці рф.

За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати «червоною лінією».

У листі він зазначає, що дані про війська КНДР в Україні є «тривожними» і свідчать про «надзвичайну ескалацію конфлікту в Україні».

Чому адміністрація Байдена-Гарріс не змогла поінформувати Конгрес про направлення північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді, і що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО, — написав він.

Источник: Ракурс


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