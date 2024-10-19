В Конгрессе требуют жесткой реакции Байдена на участие войск Ким Чен Ына в войне против Украины

В Конгрессе требуют жесткой реакции Байдена на участие войск Ким Чен Ина в войне против Украины

https://racurs.ua/n200399-v-kongresse-trebuut-jestkoy-reakcii-baydena-na-uchastie-voysk-kim-chen-yna-v-voyne-protiv-ukrainy.html

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У Конгресі вимагають від президента США Джо Байдена реакції на участь військ КНДР у війні проти України.

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Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вимагає від Білого дому «негайного» брифінгу на тлі повідомлень про те, що війська Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці рф.

За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати «червоною лінією».

У листі він зазначає, що дані про війська КНДР в Україні є «тривожними» і свідчать про «надзвичайну ескалацію конфлікту в Україні».