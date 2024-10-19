Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Конгресі вимагають жорстку реакцію Байдена на участь військ Кім Чен Ина

У Конгресі вимагають жорстку реакцію Байдена на участь військ Кім Чен Ина у війні в Україні

19 жов 2024, 20:56
999

У Конгресі вимагають від президента США Джо Байдена реакції на участь військ КНДР у війні проти України.


.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вимагає від Білого дому «негайного» брифінгу на тлі повідомлень про те, що війська Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці рф.

За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати «червоною лінією».

У листі він зазначає, що дані про війська КНДР в Україні є «тривожними» і свідчать про «надзвичайну ескалацію конфлікту в Україні».

Чому адміністрація Байдена-Гарріс не змогла поінформувати Конгрес про направлення північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді, і що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО, — написав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів