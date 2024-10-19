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У Конгресі вимагають жорстку реакцію Байдена на участь військ Кім Чен Ина
У Конгресі вимагають жорстку реакцію Байдена на участь військ Кім Чен Ина у війні в Україніhttps://racurs.ua/ua/n200399-u-kongresi-vymagaut-jorstku-reakciu-baydena-na-uchast-viysk-kim-chen-yna.htmlРакурс
У Конгресі вимагають від президента США Джо Байдена реакції на участь військ КНДР у війні проти України.
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Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вимагає від Білого дому «негайного» брифінгу на тлі повідомлень про те, що війська Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України на боці рф.
За словами Тернера, залучення північнокорейських військ до участі у війні проти України має стати «червоною лінією».
У листі він зазначає, що дані про війська КНДР в Україні є «тривожними» і свідчать про «надзвичайну ескалацію конфлікту в Україні».
Why has the Biden-Harris Administration failed to actively brief Congress about the movement of North Korean troops into Russia?— US Rep. Mike Turner (@RepMikeTurner) October 18, 2024
Today, I sent a letter to President Biden demanding that his administration give @HouseIntel answers and that the use of North Korean troops against… pic.twitter.com/7wKUHj6iWj
Чому адміністрація Байдена-Гарріс не змогла поінформувати Конгрес про направлення північнокорейських військ до Росії? Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді, і що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО, — написав він.