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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Днепропетровская ОВА

В Кривом Роге завершена спасательная операция на месте российской атаки (ФОТО)

20 окт 2024, 11:43
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У Кривому Розі завершили рятувальну операцію на місці нічного російського ракетного удару.


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Постраждали три жінки та 14 чоловіків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, російським ударом пошкоджено:

  • 15 багатоповерхівок;
  • магазини, кав’ярня, церква, відділення банку;
  • офісні приміщення;
  • газогін.

Також потрощені майже три десятки автомобілів.

У спеціальному штабі місцеві можуть отримати osb-плити і плівку. Будівельні матеріали — аби власники могли полагодити побите. Також приймають заяви про пошкоджене майно. Комунальники прибирають місто від уламків, — додав Лисак.

Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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