Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: Днепропетровская ОВА

https://racurs.ua/n200408-v-krivom-roge-zavershena-spasatelnaya-operaciya-na-meste-rossiyskoy-ataki-foto.html

Ракурс

У Кривому Розі завершили рятувальну операцію на місці нічного російського ракетного удару.

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Постраждали три жінки та 14 чоловіків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За уточненою інформацією, російським ударом пошкоджено:

15 багатоповерхівок;

магазини, кав’ярня, церква, відділення банку;

офісні приміщення;

газогін.

Також потрощені майже три десятки автомобілів.