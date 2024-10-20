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Наслідки російського ракетного удару по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА
У Кривому Розі завершена рятувальна операція на місці російської атаки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200408-u-kryvomu-rozi-zavershena-ryatuvalna-operaciya-na-misci-rosiyskoyi-ataky-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі завершили рятувальну операцію на місці нічного російського ракетного удару.
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Постраждали три жінки та 14 чоловіків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За уточненою інформацією, російським ударом пошкоджено:
- 15 багатоповерхівок;
- магазини, кав’ярня, церква, відділення банку;
- офісні приміщення;
- газогін.
Також потрощені майже три десятки автомобілів.
У спеціальному штабі місцеві можуть отримати osb-плити і плівку. Будівельні матеріали — аби власники могли полагодити побите. Також приймають заяви про пошкоджене майно. Комунальники прибирають місто від уламків, — додав Лисак.
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