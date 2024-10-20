Аэродром «Липецк-2» в россии. Фото:

https://racurs.ua/n200417-sily-oborony-udarili-po-aerodromu-lipeck-2-v-rossii-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України атакували аеродром та військовий завод на території російської федерації.

.

Вночі 20 жовтня було завдано вогневого ураження по інфраструктурі військового аеродрому «Липецьк-2», що в Липецькій області. БпЛА цілилися у склади з боєприпасами, у місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційну техніку. На цьому летовищі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил ворога. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Також українські захисники вдарили по федеральному казенному підприємстві «Завод ім. Я.М. Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області рф. На цьому заводі виготовляють хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також на території підприємства зберігалися зберігалися керовані авіаційні бомби.

Генштаб зазначає, що в районах обох об'єктів фіксувалися численні вибухи, а також відмічалася активна робота ворожої ППО. Результати ураження уточнюються.

Бойове завдання виконали сили та засоби СБУ, ГУР Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що українські дрони в ніч на 20 жовтня вдарили по заводу імені Свердлова у Дзержинську, де виготовляють артилерійські снаряди, бойові частини бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО та авіабомби, зокрема і КАБи.