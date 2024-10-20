Партизаны провели диверсию в Херсонской области. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/n200418-partizany-ustroili-diversiu-vozle-admingranicy-s-krymom-foto.html

Ракурс

Диверсію в Херсонській області провели українські партизани.

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Агент бойового крила нашого руху «АТЕШ» знищив релейну шафу біля населеного пункту Новоолексіївка, що біля адміністративного кордону з окупованим Кримом. Проведена диверсія завдала шкоди логістиці ворога. Про це «АТЕШ» 20 жовтня поінформував у Telegram.

Зазначається, що через спалену на залізниці релейну шафу сповільнилося постачання російських військ на півдні України й особливо важливої лінії постачання палива після знищення нафтопорту у Феодосії.

В «АТЕШ» наголосили, що їхні агенти вже провели сотні успішних операцій, про які зможуть відкрито розповісти після перемоги України.

Нагадаємо, днями агент партизанського руху «АТЕШ» з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію на Донецькому напрямку — спалив броньовану розвідувально-дозорну машину Збройних сил росії.