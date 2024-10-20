Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Партизаны провели диверсию в Херсонской области. Фото: «АТЕШ»

Партизаны устроили диверсию возле админграницы с Крымом (ФОТО)

20 окт 2024, 15:50
999

Диверсію в Херсонській області провели українські партизани.


.

Агент бойового крила нашого руху «АТЕШ» знищив релейну шафу біля населеного пункту Новоолексіївка, що біля адміністративного кордону з окупованим Кримом. Проведена диверсія завдала шкоди логістиці ворога. Про це «АТЕШ» 20 жовтня поінформував у Telegram.

Зазначається, що через спалену на залізниці релейну шафу сповільнилося постачання російських військ на півдні України й особливо важливої лінії постачання палива після знищення нафтопорту у Феодосії.

В «АТЕШ» наголосили, що їхні агенти вже провели сотні успішних операцій, про які зможуть відкрито розповісти після перемоги України.

Партизани провели диверсію на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Партизани провели диверсію на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Партизани провели диверсію на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, днями агент партизанського руху «АТЕШ» з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію на Донецькому напрямку — спалив броньовану розвідувально-дозорну машину Збройних сил росії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров