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Ракурс
Партизани провели диверсію на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Партизани влаштували диверсію біля адмінкордону з Кримом (ФОТО)

20 жов 2024, 15:50
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Диверсію в Херсонській області провели українські партизани.


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Агент бойового крила нашого руху «АТЕШ» знищив релейну шафу біля населеного пункту Новоолексіївка, що біля адміністративного кордону з окупованим Кримом. Проведена диверсія завдала шкоди логістиці ворога. Про це «АТЕШ» 20 жовтня поінформував у Telegram.

Зазначається, що через спалену на залізниці релейну шафу сповільнилося постачання російських військ на півдні України й особливо важливої лінії постачання палива після знищення нафтопорту у Феодосії.

В «АТЕШ» наголосили, що їхні агенти вже провели сотні успішних операцій, про які зможуть відкрито розповісти після перемоги України.

Партизани провели диверсію на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Партизани провели диверсію на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Партизани провели диверсію на Херсонщині. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, днями агент партизанського руху «АТЕШ» з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію на Донецькому напрямку — спалив броньовану розвідувально-дозорну машину Збройних сил росії.

Джерело: Ракурс


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