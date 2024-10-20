Десантники сбили новейший российский БПЛА «Орион». Фото:

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Ракурс

Галицькі десантники збили російський розвідувально-ударний БпЛА «Оріон».

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Важливу ворожу пташку збили в небі над Курською областю. Професійно відпрацював зенітний ракетний підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це командування ДШВ 20 жовтня повідомило у Facebook.

Українські військові зазначили, що російський безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу «Стріла-10».

Наголошується, що БпЛА подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й має на озброєні чотири ракети класу «повітря-земля». Це дозволяє йому завдавати вогневе ураження по наземних цілях.

Нагадаємо, 30 жовтня у Сумській області українські прикордонники збили ворожий безпілотник типу «Шахед» зі стрілецької зброї.