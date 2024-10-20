Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Десантники збили новітній російський БпЛА «Оріон». Фото:

Десантники збили на Курщині новітній російський БпЛА «Оріон» (ВІДЕО)

20 жов 2024, 21:18
999

Галицькі десантники збили російський розвідувально-ударний БпЛА «Оріон».


.

Важливу ворожу пташку збили в небі над Курською областю. Професійно відпрацював зенітний ракетний підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це командування ДШВ 20 жовтня повідомило у Facebook.

Українські військові зазначили, що російський безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу «Стріла-10».

Наголошується, що БпЛА подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й має на озброєні чотири ракети класу «повітря-земля». Це дозволяє йому завдавати вогневе ураження по наземних цілях.

Нагадаємо, 30 жовтня у Сумській області українські прикордонники збили ворожий безпілотник типу «Шахед» зі стрілецької зброї.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів