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Збиття «Шахеда» на Сумщині, скріншот відео
«Шахед» збили зі стрілецької зброї на Сумщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200412-shahed-zbyly-zi-strileckoyi-zbroyi-na-sumschyni-video.htmlРакурс
На Сумщині прикордонники збили ворожий безпілотник типу «Шахед» зі стрілецької зброї.
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Відповідне відео сьогодні, 20 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
У Сумській ОВА повідомляють, що в ніч на сьогодні над областю українські зенітники знищили загалом 11 ворожих «шахедів».
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