Збиття «Шахеда» на Сумщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200412-shahed-zbyly-zi-strileckoyi-zbroyi-na-sumschyni-video.html

Ракурс

На Сумщині прикордонники збили ворожий безпілотник типу «Шахед» зі стрілецької зброї.

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Відповідне відео сьогодні, 20 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У Сумській ОВА повідомляють, що в ніч на сьогодні над областю українські зенітники знищили загалом 11 ворожих «шахедів».