Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Збиття «Шахеда» на Сумщині, скріншот відео

«Шахед» збили зі стрілецької зброї на Сумщині (ВІДЕО)

20 жов 2024, 13:35
999

На Сумщині прикордонники збили ворожий безпілотник типу «Шахед» зі стрілецької зброї.


.

Відповідне відео сьогодні, 20 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У Сумській ОВА повідомляють, що в ніч на сьогодні над областю українські зенітники знищили загалом 11 ворожих «шахедів».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів