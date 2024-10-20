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Рашисти в ніч на 20 жовтня масовано атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Командування Повітряних сил

31 ворожий безпілотник збили в ніч на 20 жовтня (ІНФОГРАФІКА)

20 жов 2024, 11:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні 20 жовтня (з 21.00 19 жовтня) атакували Україну балістичними ракетами з території Криму, ударними безпілотниками типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків — російські Єйськ та Приморсько-Ахтарськ).


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід загалом 51 повітряної цілі:

  • 49 ворожих безпілотників;
  • двох балістичних ракет «Іскандер-М».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

Станом на 10.00 20 жовтня:

  • в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях;
  • 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

Джерело: Ракурс


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