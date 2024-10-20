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Рашисти в ніч на 20 жовтня масовано атакували Україну безпілотниками, інфографіка: Командування Повітряних сил
31 ворожий безпілотник збили в ніч на 20 жовтня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n200409-31-vorojyy-bezpilotnyk-zbyly-v-nich-na-20-jovtnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні 20 жовтня (з 21.00 19 жовтня) атакували Україну балістичними ракетами з території Криму, ударними безпілотниками типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків — російські Єйськ та Приморсько-Ахтарськ).
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід загалом 51 повітряної цілі:
- 49 ворожих безпілотників;
- двох балістичних ракет «Іскандер-М».
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
Станом на 10.00 20 жовтня:
- в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях;
- 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.
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