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Рашисты в ночь на 20 октября массированно атаковали Украину беспилотниками, инфографика: Командование Воздушных сил
31 вражеский беспилотник был сбит в ночь на 20 октября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n200409-31-vrajeskiy-bespilotnik-byl-sbit-v-noch-na-20-oktyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні 20 жовтня (з 21.00 19 жовтня) атакували Україну балістичними ракетами з території Криму, ударними безпілотниками типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків — російські Єйськ та Приморсько-Ахтарськ).
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід загалом 51 повітряної цілі:
- 49 ворожих безпілотників;
- двох балістичних ракет «Іскандер-М».
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
Станом на 10.00 20 жовтня:
- в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях;
- 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.
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