Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты в ночь на 20 октября массированно атаковали Украину беспилотниками, инфографика: Командование Воздушных сил

31 вражеский беспилотник был сбит в ночь на 20 октября (ИНФОГРАФИКА)

20 окт 2024, 11:59
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні 20 жовтня (з 21.00 19 жовтня) атакували Україну балістичними ракетами з території Криму, ударними безпілотниками типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків — російські Єйськ та Приморсько-Ахтарськ).


.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід загалом 51 повітряної цілі:

  • 49 ворожих безпілотників;
  • двох балістичних ракет «Іскандер-М».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

Станом на 10.00 20 жовтня:

  • в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях;
  • 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров