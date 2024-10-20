Рашисты в ночь на 20 октября массированно атаковали Украину беспилотниками, инфографика: Командование Воздушных сил

https://racurs.ua/n200409-31-vrajeskiy-bespilotnik-byl-sbit-v-noch-na-20-oktyabrya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні 20 жовтня (з 21.00 19 жовтня) атакували Україну балістичними ракетами з території Криму, ударними безпілотниками типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків — російські Єйськ та Приморсько-Ахтарськ).

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід загалом 51 повітряної цілі:

49 ворожих безпілотників;

двох балістичних ракет «Іскандер-М».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

Станом на 10.00 20 жовтня: