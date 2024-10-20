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Ракурс
Сбитие «Шахеда» в Сумской области, скриншот видео

«Шахед» сбили из стрелкового оружия на Сумщине (ВИДЕО)

20 окт 2024, 13:35
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На Сумщині прикордонники збили ворожий безпілотник типу «Шахед» зі стрілецької зброї.


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Відповідне відео сьогодні, 20 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

У Сумській ОВА повідомляють, що в ніч на сьогодні над областю українські зенітники знищили загалом 11 ворожих «шахедів».

Источник: Ракурс


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