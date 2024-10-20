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Сбитие «Шахеда» в Сумской области, скриншот видео
«Шахед» сбили из стрелкового оружия на Сумщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200412-shahed-sbili-iz-strelkovogo-orujiya-na-sumschine-video.htmlРакурс
На Сумщині прикордонники збили ворожий безпілотник типу «Шахед» зі стрілецької зброї.
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Відповідне відео сьогодні, 20 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
У Сумській ОВА повідомляють, що в ніч на сьогодні над областю українські зенітники знищили загалом 11 ворожих «шахедів».
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