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Ракурс
Ночная атака на украинские города — что известно

Ночная атака на украинские города — что известно

21 окт 2024, 09:06
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Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу вночі поранені четверо людей, зокрема дитина. Пошкоджені готель, пʼять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок.


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Щонайменше 13 людей поранені через авіаудари по Харкову напередодні ввечері. Пошкоджені лінії електропередач, будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

На Сумщині російські військові атакували енергетичний обʼєкт у Роменському районі. Наразі всі побутові споживачі з електрикою.

На Запоріжжі росіяни скидали КАБи, запускали дрони та обстрілювали регіон з РСЗВ. Люди не постраждали. Є пошкодження будинків і об'єктів інфраструктури.

У трьох районах Києва виявили уламки дронів після нічної атаки, травмований чоловік.

Источник: Ракурс


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