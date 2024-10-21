Нічна атака на українські міста - що відомо

https://racurs.ua/ua/n200435-nichna-ataka-na-ukrayinski-mista-scho-vidomo.html

Ракурс

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу вночі поранені четверо людей, зокрема дитина. Пошкоджені готель, пʼять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок.

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Щонайменше 13 людей поранені через авіаудари по Харкову напередодні ввечері. Пошкоджені лінії електропередач, будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі.

На Сумщині російські військові атакували енергетичний обʼєкт у Роменському районі. Наразі всі побутові споживачі з електрикою.

На Запоріжжі росіяни скидали КАБи, запускали дрони та обстрілювали регіон з РСЗВ. Люди не постраждали. Є пошкодження будинків і об'єктів інфраструктури.

У трьох районах Києва виявили уламки дронів після нічної атаки, травмований чоловік.