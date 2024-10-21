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Ракурс
ПВО сбила 59/116 российских дронов над 12 регионами страны

ПВО сбила 59/116 российских дронов над 12 регионами страны

21 окт 2024, 10:17
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Сили ППО збили 59 зі 116 ворожих безпілотників.


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Ще 45 БпЛА локаційно втрачені, приблизно десять досі залишаються в повітряному просторі України. Також є декілька влучань по цивільній інфраструктурі.

Окрім дронів, росіяни атакували Україну трьома ракетами: Іскандер-М/KN-23, Х-35 та Х-31П. Їх збити не вдалося.

«Шахеди» збивали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Источник: Ракурс


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