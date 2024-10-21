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ППО збила 59/116 російських дронів над 12 регіонами країни
ППО збила 59/116 російських дронів над 12 регіонами країниhttps://racurs.ua/ua/n200438-ppo-zbyla-59-116-rosiyskyh-droniv-nad-12-regionamy-krayiny.htmlРакурс
Сили ППО збили 59 зі 116 ворожих безпілотників.
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Ще 45 БпЛА локаційно втрачені, приблизно десять досі залишаються в повітряному просторі України. Також є декілька влучань по цивільній інфраструктурі.
Окрім дронів, росіяни атакували Україну трьома ракетами: Іскандер-М/KN-23, Х-35 та Х-31П. Їх збити не вдалося.
«Шахеди» збивали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.
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