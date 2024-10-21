Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ППО збила 59/116 російських дронів над 12 регіонами країни

ППО збила 59/116 російських дронів над 12 регіонами країни

21 жов 2024, 10:17
999

Сили ППО збили 59 зі 116 ворожих безпілотників.


.

Ще 45 БпЛА локаційно втрачені, приблизно десять досі залишаються в повітряному просторі України. Також є декілька влучань по цивільній інфраструктурі.

Окрім дронів, росіяни атакували Україну трьома ракетами: Іскандер-М/KN-23, Х-35 та Х-31П. Їх збити не вдалося.

«Шахеди» збивали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів