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Работа украинской бронетехники, скриншот видео

Ужас для оккупантов — совместную работу Bradley с танком Abrams показали украинские военные (ВИДЕО)

21 окт 2024, 19:04
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Роботу БМП Bradley у взаємодії з танком Abrams показали українські військові.


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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї Окремої механізованої бригади.

Американська техніка рішає на полі бою. У цьому випадку — це ротація особового складу, вогнева підтримка та знищення ворожої піхоти, яка засіла в будинках, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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