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Работа украинской бронетехники, скриншот видео
Ужас для оккупантов — совместную работу Bradley с танком Abrams показали украинские военные (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200457-ujas-dlya-okkupantov-sovmestnuu-rabotu-bradley-s-tankom-abrams-pokazali-ukrainskie-voennye-video.htmlРакурс
Роботу БМП Bradley у взаємодії з танком Abrams показали українські військові.
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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї Окремої механізованої бригади.
Американська техніка рішає на полі бою. У цьому випадку — це ротація особового складу, вогнева підтримка та знищення ворожої піхоти, яка засіла в будинках, — наголошується в описі відео.
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