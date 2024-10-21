Роботу БМП Bradley у взаємодії з танком Abrams показали українські військові.

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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї Окремої механізованої бригади.

Американська техніка рішає на полі бою. У цьому випадку — це ротація особового складу, вогнева підтримка та знищення ворожої піхоти, яка засіла в будинках, — наголошується в описі відео.