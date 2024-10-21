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Последствия российских обстрелов Покровского района, фото: Донецкая ОВА
В Покровском районе три человека погибли в результате российских обстрелов (ФОТО)https://racurs.ua/n200461-v-pokrovskom-rayone-tri-cheloveka-pogibli-v-rezultate-rossiyskih-obstrelov-foto.htmlРакурс
У Покровському районі Донецької області сьогодні, 21 жовтня, щонайменше три людини загинули і двоє поранені внаслідок російських обстрілів.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Покровського району:
- у Мирнограді — двоє загиблих і один поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, два гаражі, крамницю і торговий павільйон;
- у Кураховому — один загиблий і один поранений, пошкоджено п’ятиповерхівку і адмінбудівлю.
Росіяни прагнуть стерти Донеччину з землі. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь! — наголосив Філашкін.
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