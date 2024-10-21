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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Покровського району, фото: Донецька ОВА

У Покровському районі три людини загинули внаслідок російських обстрілів (ФОТО)

21 жов 2024, 20:59
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У Покровському районі Донецької області сьогодні, 21 жовтня, щонайменше три людини загинули і двоє поранені внаслідок російських обстрілів.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Покровського району:

  • у Мирнограді — двоє загиблих і один поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, два гаражі, крамницю і торговий павільйон;
  • у Кураховому — один загиблий і один поранений, пошкоджено п’ятиповерхівку і адмінбудівлю.

Росіяни прагнуть стерти Донеччину з землі. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь! — наголосив Філашкін.

Наслідки російських обстрілів Покровського району, фото: Донецька ОВА

Джерело: Ракурс


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