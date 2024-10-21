Наслідки російських обстрілів Покровського району, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n200461-u-pokrovskomu-rayoni-try-ludyny-zagynuly-vnaslidok-rosiyskyh-obstriliv-foto.html

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У Покровському районі Донецької області сьогодні, 21 жовтня, щонайменше три людини загинули і двоє поранені внаслідок російських обстрілів.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Покровського району:

у Мирнограді — двоє загиблих і один поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, два гаражі, крамницю і торговий павільйон;

у Кураховому — один загиблий і один поранений, пошкоджено п’ятиповерхівку і адмінбудівлю.