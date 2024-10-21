Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

https://racurs.ua/ua/n200460-u-zaporijji-kilkist-jertv-rosiyskogo-obstrilu-zrosla-do-troh-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, близько 9.15 завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя.

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В результаті загинули троє людей, ще 16 поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що: