Росіяни денацифікували дитячий садок у Запоріжжі

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Ракурс

Росіяни уранці 21 жовтня завдали ракетного удару по дитячому садочку у Запоріжжі.

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Постраждало семеро людей. Двох людей рятувальники дістали з-під завалів.

Також внаслідок удару по центру міста пошкоджені гуртожитки та багатоповерхівки.

Через обстріл пошкоджено понад 30 будинків та частково зруйнована будівля дитячого садочку.

Постраждалих госпіталізували до медичного закладу, двоє людей у важкому стані, ще троє - середньої важкості. Кількість постраждалих може збільшитися, оскільки надзвичайники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи.