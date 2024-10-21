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Последствия российских обстрелов Запорожья, фото: Запорожская ОВА

В Запорожье количество жертв российских обстрелов возросло до трех — ОВА

21 окт 2024, 20:32
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Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, близько 9.15 завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя.


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В результаті загинули троє людей, ще 16 поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що:

  • двоє чоловіків віком 42 та 44 роки загинули на місці;
  • 44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя;
  • у медзакладах залишаються десять людей, з них п’ятеро у стані середньої важкості, двоє - важких.

Источник: Ракурс


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