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Російські загарбники сьогодні, 21 жовтня, близько 9.15 завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя.
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В результаті загинули троє людей, ще 16 поранено. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що:
- двоє чоловіків віком 42 та 44 роки загинули на місці;
- 44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя;
- у медзакладах залишаються десять людей, з них п’ятеро у стані середньої важкості, двоє - важких.
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