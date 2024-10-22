Великобритания предоставит Украине 2,93 млрд дол. кредит. Фото:

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Велика Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,93 млрд дол.).

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Британський кредит від Британії буде призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Його планують погасити за рахунок доходів від заморожених активів російської федерації. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Позика спрямована на те, щоб країна інвестувала гроші у ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, яку розв’язала рф. Мова йде про ППО, артилерію та «більш ширшу підтримку обладнання». Також ці гроші підуть на додаток до існуючої щорічної військової допомоги від Британії Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів.

У Лондоні зазначили, що нові 2,26 млрд фунтів стерлінгів буде внеском у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках якої 50 млрд дол. від країн G7 буде надано Україні для її військових, бюджетних та відновлювальних потреб.

Нагадаємо, США можуть надати Україні позику Україні на 20 млрд дол. — цю суму готові перерахувати в межах 50-мільярдного кредиту «Групи семи», який буде погашений за рахунок прибутку від заморожених російських активів у Європі. Переговори про структуру кредиту на загальну суму 50 млрд дол. тривають від червня.