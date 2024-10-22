ПВО Украины ночью сбила 42 «Шахеда». Фото: Генштаб

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Ракурс

Протиповітряна оборона України вночі відбивала масований наліт російських БпЛА.

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У ніч на 22 жовтня ворог завдав удару по Україні ударними безпілотниками типу Shahed та дронами невстановленого типу. З російських Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська противник запустив 60 БпЛА. Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Про це ПС повідомили у Telegram.

Збити вдалося 42 «Шахеди». Їх «приземлили» у Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість дронів були знищені на Сумщині, але є загиблі та постраждалі.

Також 10 ворожих БпЛА були локаційно втрачені. Один «Шахед» полетів у Білорусь, а ще три — назад у росію. Один дрон досі перебуває в повітряному просторі України.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Сумах «Шахедами» — загинули три людини, зокрема дитина. Удар припав по приватному житловому сектору міста, пошкоджені будинки.