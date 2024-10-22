рф масовано атакувала дронами Сумщину — є загиблі

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рф масовано атакувала дронами Сумщину. Фото:
рф масовано атакувала дронами Сумщину — є загибліhttps://racurs.ua/ua/n200466-rf-masovano-atakuvala-dronamy-sumschynu-ie-zagybli.htmlРакурс
Окупанти масовано атакували дронами Сумську область.
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Українські військові вночі 22 жовтня збили над регіоном 25 російських безпілотників. Є і влучання «Щахедів» у житлові будинки в приватному секторі Сум. Внаслідок цього загинули троє осіб, серед яких — дитина. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.
А ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються.
У Сумській області повітряна тривога триває відучора, упродовж 11 годин поспіль.
Нагадаємо, 21 жовтня у Покровському районі Донецької області щонайменше три людини загинули і двоє поранені внаслідок російських обстрілів.