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Ракурс
рф масовано атакувала дронами Сумщину. Фото:

рф масовано атакувала дронами Сумщину — є загиблі

22 жов 2024, 08:25
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Окупанти масовано атакували дронами Сумську область.


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Українські військові вночі 22 жовтня збили над регіоном 25 російських безпілотників. Є і влучання «Щахедів» у житлові будинки в приватному секторі Сум. Внаслідок цього загинули троє осіб, серед яких — дитина. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

А ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються.

У Сумській області повітряна тривога триває відучора, упродовж 11 годин поспіль.

Нагадаємо, 21 жовтня у Покровському районі Донецької області щонайменше три людини загинули і двоє поранені внаслідок російських обстрілів.

Джерело: Ракурс


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