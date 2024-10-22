Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф массированно атаковала дронами Сумщину. Фото:

рф массированно атаковала дронами Сумщину — есть погибшие

22 окт 2024, 08:25
999

Окупанти масовано атакували дронами Сумську область.


.

Українські військові вночі 22 жовтня збили над регіоном 25 російських безпілотників. Є і влучання «Щахедів» у житлові будинки в приватному секторі Сум. Внаслідок цього загинули троє осіб, серед яких — дитина. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

А ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки ранкової атаки уточнюються.

У Сумській області повітряна тривога триває відучора, упродовж 11 годин поспіль.

Нагадаємо, 21 жовтня у Покровському районі Донецької області щонайменше три людини загинули і двоє поранені внаслідок російських обстрілів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров