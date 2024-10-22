Более 450 тыс. дол. и паспорт рф сына нашли у руководительницы Николаевской МСЭК

Более 450 тыс. дол. нашли у руководительницы Николаевской МСЭК. Фото: СБУ

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Керівниця Миколаївської обласної МСЕК брала участь у корупційних схемах для ухилянтів.

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Під час обшуків у фігурантки знайшли понад 450 тис. дол. та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами.

Більшу частину вилучених грошей та коштовностей виявили у помешканні її сина — інтерна медичного вишу. Також у нього знайшли російський паспорт. З’ясувалося, що молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві рф в Одесі до початку повномасштабної війни. Також керівниця МСЕК оформила на свого сина три незадекларовані квартири. Це було зроблено для переховування корупційних грошей.

Слідство з’ясувало, що упродовж 2015−2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму понад 2 млн грн.

У 2023 році посадовиця оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. Зараз вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру.

Нагадаємо, днями на Волині правоохоронці провели понад 20 обшуків у лікарнях, МСЕК, ВЛК і районних та міських ТЦК. Двох лучан підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Свої «послуги» оцінювали в 7−12 тис. дол. з людини. За ці гроші вони обіцяли вплинути на медиків і ТЦК для оформлення відстрочки. Загалом під час обшуків вилучили 60 тис. дол.