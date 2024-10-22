Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне сбросили три авиабомбы на Харьков

Россияне сбросили три авиабомбы на Харьков

22 окт 2024, 22:41
999

Увечері 22 жовтня російські війська завдали кількох авіаударів по Холодногірському, Салтівському та Київському районах Харкова.


.

За даними місцевої влади, на місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мер Ігор Терехов повідомив про приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, написав, що у Холодногірському районі влучання в землю, руйнування легких дерев’яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.

У Київському районі Харкова частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров