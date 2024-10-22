Россияне сбросили три авиабомбы на Харьков

https://racurs.ua/n200497-rossiyane-sbrosili-tri-aviabomby-na-harkov.html

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Увечері 22 жовтня російські війська завдали кількох авіаударів по Холодногірському, Салтівському та Київському районах Харкова.

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За даними місцевої влади, на місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мер Ігор Терехов повідомив про приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, написав, що у Холодногірському районі влучання в землю, руйнування легких дерев’яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.

У Київському районі Харкова частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині.