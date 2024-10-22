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Росіяни скинули три авіабомби на Харків
Росіяни скинули три авіабомби на Харківhttps://racurs.ua/ua/n200497-rosiyany-skynuly-try-aviabomby-na-harkiv.htmlРакурс
Увечері 22 жовтня російські війська завдали кількох авіаударів по Холодногірському, Салтівському та Київському районах Харкова.
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За даними місцевої влади, на місці одного з прильотів у Холодногірському районі пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Мер Ігор Терехов повідомив про приліт у Київському районі поряд з навчальним закладом. У житлових будинках навколо частково повилітали шибки. Інформація про постраждалих уточнюється.
Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, написав, що у Холодногірському районі влучання в землю, руйнування легких дерев’яних конструкцій. Пожежі немає, постраждалих немає.
У Київському районі Харкова частково повилітали шибки житлових будинків, пошкоджені гаражі поруч. Постраждалих немає.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині.