В 12 областях Украины сбили 57 российских БПЛА - работа ПВО

https://racurs.ua/n200502-v-12-oblastyah-ukrainy-sbili-57-rossiyskih-bpla.html

Ракурс

У ніч на 23 жовтня відбувся черговий масований наліт дронів московських нацистів на Україну. З 22.00 22 жовтня росіяни запустили 81 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

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Пуски відбувалися із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах повідомили, що станом на 9.00 23 жовтня підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.