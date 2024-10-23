Ракурсhttps://racurs.ua/
У 12 областях України збили 57 російських БпЛА
У 12 областях України збили 57 російських БпЛАhttps://racurs.ua/ua/n200502-u-12-oblastyah-ukrayiny-zbyly-57-rosiyskyh-bpla.htmlРакурс
У ніч на 23 жовтня відбувся черговий масований наліт дронів московських нацистів на Україну. З 22.00 22 жовтня росіяни запустили 81 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.
.
Пуски відбувалися із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.
Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У Повітряних силах повідомили, що станом на 9.00 23 жовтня підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.
Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.