"Шахеды" атаковали Черкасщину, есть попадание в автовокзал

https://racurs.ua/n200507-shahedy-atakovali-cherkasschinu-est-popadanie-v-avtovokzal.html

Ракурс

Цієї ночі під прицілом росіян була Черкащина. Є влучання, кажуть в ОВА.

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Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання, — написав голова ОВА Ігор Табурець.

У Черкаському районі окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Пошкоджено будівлю цивільного автовокзалу в обласному центрі, адмінбудівлю приватного підприємства та автівки.

У Золотоніському районі уламки понівечили дах приватного домоволодіння.

В Уманському районі уламки БпЛА знищили приватний гараж і кілька авто.