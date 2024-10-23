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Ракурс
"Шахеди" атакували Черкащину, є влучання в автовокзал

«Шахеди» атакували Черкащину, є влучання в автовокзал

23 жов 2024, 10:43
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Цієї ночі під прицілом росіян була Черкащина. Є влучання, кажуть в ОВА.


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Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання, — написав голова ОВА Ігор Табурець.

У Черкаському районі окупанти цілили по об'єктах інфраструктури. Пошкоджено будівлю цивільного автовокзалу в обласному центрі, адмінбудівлю приватного підприємства та автівки.

У Золотоніському районі уламки понівечили дах приватного домоволодіння.

В Уманському районі уламки БпЛА знищили приватний гараж і кілька авто.

Джерело: Ракурс


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