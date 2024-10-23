Силам обороны удалось освободить территории на Харьковщине

Силам оборони вдалося звільнити території в районі Липців на Харківщині.

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Про це розповів «Еспресо» представник служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» Володимир Дегтярьов.

Липці — це стратегічно важлива ділянка, адже коли бригада «Хартія» зайшла на Харківщину в травні цього року, ми зустріли ворога під час їхнього наступу вже на околицях Липців, звідки нам вдалося їх вибити. Власне, всі ці місяці ми продовжуємо відштовхувати їх разом із дружніми підрозділами далі на північ, до кордону. Минулого тижня завершилася чергова фаза великої операції, яка тривала кілька місяців. Силам оборони вдалося звільнити ще одну ділянку перед Липцями, — наголосив Дегтярьов.

За словами представника служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія», наразі українським захисникам вдається на півночі Харківщині перехоплювати ініціативу і крок за кроком звільняти українську землю.

Дійсно, специфіка тих чи інших дій дуже залежить від місцевості. Якщо відкрити карту і подивитися на місцевість, що оточує Липці, то можна побачити великі поля, між якими є де-не-де лісові масиви, лісопосадки, лісосмуги. Тому основні бої ведуться за ці лісові масиви, адже на відкритій місцевості немає сенсу будувати будь-які зони оборони.

Основне завдання для нас — це виконати певні дії, щоб мати можливість зненацька перехопити ініціативу, зайти, захопити плацдарм у лісосмузі та рухатися далі. Власне, це й відбувалося під час звільнення останніх територій, — цитує Дегтярьова «Еспресо».